Инфекционист объяснил, почему нельзя заниматься самолечением при гриппе

Инфекционист объяснил, почему нельзя заниматься самолечением при гриппе

Без посещения врача человеку не следует заниматься самолечением, так как только специалист после диагностики может выявить настоящую причину недомоганий. Об этом рассказал инфекционист, вирусолог Николай Малышев.

– Человек думает, что он себя лечит, оказывает помощь. На самом деле то, что назначено при гриппе, совершенно не подходит для лечения коронавирусной инфекции и других респираторных инфекций. А если это инфекция, вызванная бактериальной флорой, то вообще из этого круга ничего не подойдёт, — сказал врач.

По словам инфекциониста, пишет ura.ru, эффективное лечение может быть только при правильно поставленном врачом диагнозе.

– Надо плясать от официальной диагностики. Даже если у человека нет обоняния — это один из симптомов [коронавируса], который наиболее распространён, — это не значит, что этот симптом может привести к правильному диагнозу. Каждый человек всё примеривает на себя, залезает в интернет и что-то там вычитывает. У медиков есть такое выражение „болезнь третьего курса“. Когда студенты начинают изучать конкретные заболевания, то они у себя находят всё подряд. Так что нужно исходить из того, что нужно поставить правильный диагноз, а это могут сделать только медики, — заключил эксперт.

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