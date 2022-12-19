Инфекционист объяснил, почему нельзя заниматься самолечением при гриппе

0

Без посещения врача человеку не следует заниматься самолечением, так как только специалист после диагностики может выявить настоящую причину недомоганий. Об этом рассказал инфекционист, вирусолог Николай Малышев.



– Человек думает, что он себя лечит, оказывает помощь. На самом деле то, что назначено при гриппе, совершенно не подходит для лечения коронавирусной инфекции и других респираторных инфекций. А если это инфекция, вызванная бактериальной флорой, то вообще из этого круга ничего не подойдёт, — сказал врач.

По словам инфекциониста, пишет ura.ru, эффективное лечение может быть только при правильно поставленном врачом диагнозе.

– Надо плясать от официальной диагностики. Даже если у человека нет обоняния — это один из симптомов [коронавируса], который наиболее распространён, — это не значит, что этот симптом может привести к правильному диагнозу. Каждый человек всё примеривает на себя, залезает в интернет и что-то там вычитывает. У медиков есть такое выражение „болезнь третьего курса“. Когда студенты начинают изучать конкретные заболевания, то они у себя находят всё подряд. Так что нужно исходить из того, что нужно поставить правильный диагноз, а это могут сделать только медики, — заключил эксперт.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.