Инфекционист назвал причины частых ОРВИ

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Зачастую люди болеют ОРВИ по несколько раз в год. О проблемах, на которые могут указывать частые простуды, а также об эффективных способах борьбы с этим явлением рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков.



– Для детей старше 6 лет и взрослых считается, что острая респираторная инфекция (ОРИ) четыре раза в год и более — это часто. Естественно, это очень усреднённая цифра. Важно ещё считать правильно — действительно новые случаи ОРВИ. Иногда люди принимают осложнение или затяжное течение одного заболевания за два или даже более новых случаев, — пояснил специалист.

По его словам, выявить наличие сниженного иммунного ответа, провоцирующего частые инфекционные заболевания, поможет общий анализ крови. Так, врач оценит общее количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу, в частности, неоднократно выявляемую лейкопению, пишет iz.ru.

Кроме того, следует исключить хронический воспалительный процесс в мочевыделительной системе, поскольку любой очаг хронической инфекции может провоцировать частые респираторные инфекции. Для этого необходимо сдать общий анализ мочи: С-реактивный белок даст информацию о наличии или отсутствии бактериального воспалительного процесса в организме.

– Если все эти частые ОРВИ — действительно разные заболевания, а не одно затяжное или даже хроническое, то нужно увеличить продолжительность сна (норма 7-9 часов), попытаться сбалансировать питание, убрав по максимуму фастфуд и другие потенциально вредные продукты, избегать стрессов и попытаться закалить организм. Делать это нужно постепенно и поступательно, а также по инструкции специалистов, — рекомендовал Поздняков.

Говоря о том, что точно не стоит делать в попытке повысить иммунитет, инфекционист призвал отказаться от самостоятельного приёма иммуностимуляторов и иммуномодуляторов. Такая терапия, потенциально направленная на коррекцию иммунного ответа, должна назначаться исключительно врачом, иначе можно стимулировать развитие аутоиммунных заболеваний.

– Не стоит также есть природные содержатели фитонцидов в промышленных дозах — головка чеснока в день может спасти от респираторных инфекций на время, но гарантированно повредит слизистую желудка, — предупредил врач.

Он также уточнил, что частые случаи ОРВИ могут говорить о гормональном дисбалансе, о приобретённом иммунодефиците (например, о наличии ВИЧ-инфекции), онкопатологии, а также об экстремальных физических воздействиях и влиянии жёсткого ионизирующего излучения.

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