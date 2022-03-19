Инфекционист назвал показания для ревакцинации

Инфекционист назвал показания для ревакцинации

Российский врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал, что показанием для повторной вакцинации от COVID-19 является резкое снижение уровня антител до показателя меньше 100 Bau/мл за полгода.

Врач также указал на условие, позволяющее отложить ревакцинацию, пишет iz.ru.

– Сохраняющийся высокий (условно более 1000 Bau/мл) уровень антител через полгода после законченного курса вакцинации в текущей спокойной эпидемиологической обстановке может быть основанием для отсрочки ревакцинации, — пояснил специалист.

По словам Позднякова, определение уровня антител также помогает оценить и наблюдать в динамике факт перенесённого и ранее не диагностированного коронавируса.

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