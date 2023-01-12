Инфекционист назвал основные отличия «Кракена» от предыдущих штаммов COVID-19

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Врач-инфекционист, главный врач лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, чем новый штамм коронавируса «Кракен» отличается от своих предшественников.

По словам специалиста, симптомы у нового штамма такие же, какие и у других субштаммов «Омикрона», — они мало отличаются от ОРВИ. Чаще всего среди его проявлений встречаются субфебрильная лихорадка, ринит, кашель, умеренные симптомы интоксикации (головные и мышечные боли).

Наиболее существенное отличие этого штамма в том, что он является «правнуком» «Омикрона», то есть, это по сути тот же самый штамм «Омикрон», но с изменениями в части S-белка, что позволяет ему лучше других маскироваться от антительного ответа, даже у тех людей, которые переносили «Омикрон» в разных вариациях, — отметил Поздняков.

При этом врач добавил, что для профилактики «Кракена» следует избегать мест скопления людей и поддерживать иммунитет за счёт здорового образа жизни. Маски при таком уровне заразности, как у «Кракена», не помогут, отметил он.

По мнению инфекциониста, пишет iz.ru, существует вероятность, что «Кракен» станет доминирующим штаммом, поскольку он более заразен, чем другие, однако сейчас трудно прогнозировать точную ситуацию. Например, в США он не стал доминирующим.

Говоря о тестах по выявлению штамма, инфекционист подчеркнул, что ПЦР-тесты по-прежнему эффективны, так как они «ловят» три статичных участка COVID-19, которые не подвержены мутациям. При этом нет необходимости использовать массовое тестирование. Анализы нужны в основном для групп риска, а это те люди, для которых в принципе любая респираторная инфекция опасна.

О новой волне вируса можно будет говорить только в том случае, если он станет более «зловредным», но предпосылок для этого нет, подчеркнул врач.

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