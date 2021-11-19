Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19

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Титр антител в 500 Bau/мл могут иметь лишь те, кто сделал прививку от коронавируса, сказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Ранее о том, что концентрации нейтрализующих белков в 350-500 Bau/мл может быть достаточно для получения QR-кода, сообщили Telegram-каналы со ссылкой на источник в российском правительстве.

– Это довольно большие цифры, я думаю, что в любом случае эти люди должны быть вакцинированы, потому что у большинства будет меньше, — прокомментировал эту информацию Малышев.

Вопрос о том, какого количества антител должно хватить для защиты от COVID-19, — дискуссионный, отметил он. Поэтому было принято решение, что оптимальна вакцинация через шесть месяцев после перенесения болезни, передаёт ria.ru.

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