Инфекционист: Эволюция COVID-19 укладывается в типичный сценарий

0

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский считает, что история наблюдения за коронавирусом слишком непродолжительна, именно поэтому неясно, какой показатель заболеваемости COVID-19 можно считать превышением эпидемического порога.

Чтобы прогнозировать эпидемическую ситуацию, нужен как минимум пятилетний срок наблюдений. Только в этом случае мы сможем определить такой важный показатель, как эпидемический порог заболеваемости, – рассказал врач, пишет rg.ru.

По его мнению, эволюция этого вируса вполне укладывается в типичный для таких возбудителей сценарий – инфекция становится более заразной, но менее летальной. То есть, если SARS-CoV-2 будет развиваться и далее по тому же сценарию, со временем он приблизится по свойствам к другим вирусам своей группы, считает учёный.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.