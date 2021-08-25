Индонезия стала 70-й страной, в которой одобрили «Спутник V»

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Индонезия одобрила российскую вакцину «Спутник V» для экстренного использования.

Таким образом, азиатское государство стало 70-ой страной, которая зарегистрировала отечественный препарат. Общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек — более 50% населения Земли. Об этом сообщили в Telegram-канале вакцины.

– Индонезия является одной из наиболее населенных стран Азии, и включение препарата «Спутник V» в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире. «Спутник V» создан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека и успешно применяется более чем в 50 странах. Одобрение вакцины в Индонезии основано на тщательной оценке данных и позволит стране успешнее бороться с пандемией, — сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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