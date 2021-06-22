Индийский штамм коронавируса зарегистрировали уже в 92 странах

Индийский штамм коронавируса зарегистрировали уже в 92 странах

Штамм коронавируса “Дельта”, который был впервые обнаружен в Индии, зарегистрирован к настоящему моменту в 92 странах. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. 

-Вариант “Дельта” зарегистрировали 92 страны, – сказала она. – Он вызывает особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру”. По мнению специалиста, это связано в том числе и с откатом людей от соблюдения социальных мер защиты в различных странах. Предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации. 

По ее мнению, для того, чтобы взять под контроль распространение данного штамма, потребуется больше времени.

– Некоторые вакцины менее эффективны против варианта “Дельта”, однако в любом случае помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертность, – подчеркнула эксперт.

В будущем не исключены и другие мутации коронавируса, которые могут снизить эффективность вакцин, предупредила она, пишет ТАСС.

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