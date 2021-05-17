Индийская компания заключила договор о производстве “Спутника V”

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Индийская фармкомпания Shilpa Medicare сообщила о заключении соглашения с компанией Dr. Reddy’s Laboratories Ltd о производстве российской вакцины против COVID-19 “Спутник V”. Предполагается, что в год будет производиться 50 миллионов доз двухкомпонентной прививки.

Ранее компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, получившая от властей Индии разрешение на импорт “Спутник V” и его экстренное использование, получила две партии российской вакцины и на прошлой неделе сообщила о начале её введения, передаёт ria.ru.

– Компания через свою стопроцентную дочернюю фирму Shilpa Biologicals Private Limited заключила окончательное соглашение на 3 года с Dr.Reddy’s Laboratories Limited на производство и поставку (произведенной на территории Индии – ред.) вакцины “Спутник V”, – говорится в сообщении Shilpa Medicare.

Компания отметила, что “целевой объем производства двойного векторного “Спутника V” в течение первых 12 месяцев составит 50 миллионов доз (50 миллионов компонентов 1 и 50 миллионов компонентов 2) с даты начала коммерческого производства”.

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