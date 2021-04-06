INDEX: За рулем автомобиля, в котором вывезли украинского судью Чауса, находился военный атташе посольства Украины

INDEX: За рулем автомобиля, в котором вывезли украинского судью Чауса, находился военный атташе посольства Украины

За рулем автомобиля, в котором якобы вывезли украинского судью Чауса, находился Сергей Сметанюк – военный атташе посольства Украины. Об этом пишет Телеграм-канал INDEX

По данным цитируемого источника, мужчина в совершенстве владеет румынским языком.

— Важная деталь. Мандат военного атташе Украины в нашей стране истекает 9 апреля 2021 года, то есть, через несколько дней. Близкие к следствию источники сообщили, что автомобиль дипломатической миссии Украины перед пересечением границы сначала заехал в потайное место неподалеку от пункта пропуска Атаки. Из машины вышли два человека, они перешли границу пешком. Не исключено, что после этого они снова сели в тот же автомобиль, — сообщает канал INDEX.

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