Индексируют ли сбережения?

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Выплачиваются ли ещё деньги вкладчикам Banca de Economii, которые потеряли не по своей вине сбережения? Я родилась в 1953 году и получила деньги только за первый этап индексации. Когда ждать второй? П. Русу, Дондюшаны

На заседании правительства 3 марта было одобрено постановление, которым утвердили возрастные категории вкладчиков Banca de Economii для выплаты им индексированных сумм.

– Этим проектом постановления предлагается утвердить возрастные категории вкладчиков Banca de Economii, рождённых в 1952–1957 годах, для выплаты суммы, индексированной по второму этапу в 2021 году, исходя из статистики выплаты сумм, проиндексированных в предыдущие годы, и средств, выделенных на эти цели в законе о государственном бюджете на текущий год, – заявила на заседании кабмина госсекретарь Министерства финансов Татьяна Иваничкина. – При этом продолжится выплата индексированной суммы по первому этапу вкладчикам, родившимся до 1991 года включительно, которые по разным причинам не получили индексацию в предыдущие годы. В Законе о госбюджете на 2021 год предусмотрено 70 млн леев на возмещение убытков по денежным вкладам граждан в Banca de Economii.

Сейчас индексированные вклады выплачиваются ГП Poşta Moldovei.