Индексация пенсий минимум на 20% ежегодно и инфраструктурные проекты: Зинаида Гречаный рассказала об инициативах Блока ПКРМ-ПСРМ жителям Дрокии

Зинаида Гречаный находится сегодня с визитом в Дрокиевском районе. Первая встреча прошла с жителями города Дрокия. Люди интересуются предстоящими выборами, а также партиями и политиками, которые участвуют в предвыборной кампании.

Спикер рассказала о Блоке коммунистов и социалистов, в который объединились две партии с общими целями и задачами: ПСРМ и ПКРМ. Она отметила, что блок выступает за индексацию пенсий минимум на 20% ежегодно, за реализацию программ развития «Молдавское село», «Хорошие дороги», за газификацию, строительство водопровода и канализации в сельской местности.

– Много хороших проектов в Дрокии было осуществлено при поддержке Партии социалистов. Это ремонт, приобретение детской мебели, спортивного оборудования для детских садов и школ, установка системы вентиляции в районной библиотеке, ремонт Центра здоровья, поддержка районной больницы и закупка лекарств, ремонт системы водоснабжения и канализации, ремонт в Центре культуры и молодежи. Более 2 млн леев выделено на ремонт дорог, – перечислила она.

Ещё одна встреча прошла в селе Цариград. Здесь также были обсуждены различные вопросы, которые волнуют граждан.

– Конечно, в первую очередь они интересуются решением проблем своего села. Граждане хотят, чтобы оно было благоустроено, чтобы был приведен в порядок парк при въезде в город, чтобы было установлено уличное освещение, проведена канализация, чтобы был организован централизованный вывоз мусора. Более 1 млн леев уже было выделено при поддержке ПСРМ на дороги, но ещё многое предстоит сделать, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

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