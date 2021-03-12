Индексация пенсий и закупка вакцин – приоритеты парламентской фракции ПСРМ

– Мы определили, что первостепенное внимание должно быть уделено предложенным депутатами ПСРМ законопроектам об индексации пенсий и закупке вакцин. Согласно проекту, предложенному социалистами, коэффициент индексации пенсий в апреле представляет собой среднегодовой прирост индекса потребительских цен за последние три года, а в октябре – уровень инфляции, зафиксированный в первом полугодии текущего года. По расчетам ПСРМ, в этом году с 1 апреля индексация составит 3,89%, а в октябре – 3,2%. Всего индексация составит около 7% ежегодно, – написал Додон на своей странице в соцсети.