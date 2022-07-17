Инциденты на Телецентре: на одного мужчину напали с ножом, другому угрожали пистолетом

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51-летний мужчина был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии после того, как на него среди бела дня напали с ножом. Инцидент произошёл сегодня на Телецентре.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в больницу. Личность нападавшего устанавливается.

В то же время накануне, также на Телецентре, на одной из автозаправок двое мужчин угрожали третьему пистолетом. Агрессоров задержали.

Обстоятельства обоих инцидентов выясняются, пишет deschide.md.

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