Инциденты на границе: изъяты поддельные права, конфискован автомобиль

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Оба случая произошли на погранпереходе “Леушены”.

22-летний гражданин Турции предъявил водительское удостоверение, выданное властями Украины. При проверке выявились признаки подделки. Иностранец сообщил, что отучился в автошколе и заплатил за учёбу 5500 гривен. Ему разрешили въехать в Молдову в качестве пассажира.

А 42-летний житель Хынчештского района подъехал к КПП на автомобиле Volvo с итальянскими номерами. В базе данных Интерпола числилось, что транспортное средство находится в розыске в Италии. Водитель заявил, что купил автомобиль в прошлом году у знакомого и о нарушениях не догадывался. Машину конфисковали до выяснения всех обстоятельств.

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