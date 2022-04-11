Инцидент в Вулканештах: автоцистерну с маслом занесло на щебёнке (ВИДЕО)

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ЧП произошло накануне на трассе M3, вблизи населённого пункта Рени Вулканештского района.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, автоцистерну, которая перевозила 23 600 литров растительного масла, занесло на щебёнке. В результате большегруз застрял в грязи на обочине и едва не перевернулся.

На место прибыли спасатели. Автоцистерну отбуксировали. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 23 чрезвычайных ситуациях.

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