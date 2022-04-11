Инцидент в Вулканештах: автоцистерну с маслом занесло на щебёнке (ВИДЕО)

Инцидент в Вулканештах: автоцистерну с маслом занесло на щебёнке (ВИДЕО)

ЧП произошло накануне на трассе M3, вблизи населённого пункта Рени Вулканештского района. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, автоцистерну, которая перевозила 23 600 литров растительного масла, занесло на щебёнке. В результате большегруз застрял в грязи на обочине и едва не перевернулся. 

На место прибыли спасатели. Автоцистерну отбуксировали. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 23 чрезвычайных ситуациях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md