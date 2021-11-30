Инцидент в такси: водитель распылил газовый баллончик на пассажиров

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Инцидент произошёл в Бендерах. Нетрезвая компания вызвала такси. Водитель ехать отказался: желающих попасть домой было пятеро – явный перегруз.

Подвыпившая компания сдаваться не собиралась. Пассажиры провоцировали драку. Тогда таксист распылил газовый баллончик в сторону обидчиков и вызвал правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

И водителя, и пассажиров задержали. В конфликте разбираются правоохранители. Проводится доследственная проверка.

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