Инцидент в такси: водитель попытался изнасиловать пассажирку

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Жительница Бендер вызвала такси, чтобы добраться в Парканы. Водитель доставил клиентку до места назначения , однако плату за проезд решил взять не деньгами.

Пересев на заднее сиденье, 60-летний мужчина начал приставать к женщине, пишет mvdpmr.org. Пассажирка ответила отказом. Тогда водитель ударил её по лицу. Женщине удалось вырваться и убежать, после она вызвала милицию.

Правоохранители мужчину доставили в отделение, а пострадавшую отвезли в больницу. Водитель такси попытку изнасилования отрицает. Говорит, разозлился, так как у пассажирки не было с собой денег для оплаты проезда.

По факту произошедшего проводится проверка.

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