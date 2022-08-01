Инцидент в столице: в ответ на просьбу надеть маску пациент разбил стекло

Инцидент в столице: в ответ на просьбу надеть маску пациент разбил стекло

Случай произошёл на днях в Муниципальном стоматологическом центре. Как рассказал на заседании руководителей служб примарии начальник Главного управления соцпомощи и здравоохранения Борис Гылкэ, в ответ на просьбу надеть маску пациент разбил стекло входной двери. 

Гылкэ призвал граждан понять, что коронавирус никуда не исчез, а чтобы уберечь себя от заболевания, нужно соблюдать рекомендации врачей, в том числе носить маску.

Напомним, в столице маски обязательны во всех медицинских учреждениях – как государственных, так и частных.

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