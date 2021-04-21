Инцидент в столице: четверо неизвестных проникли в дом мужчины, прикинувшись полицейскими

Инцидент в столице: четверо неизвестных проникли в дом мужчины, прикинувшись полицейскими

Как рассказала пресс-секретарь полиции Кишинёва Светлана Скрипник, злоумышленники представились сотрудниками Министерства внутренних дел.

Таким образом они попали в квартиру 73-летнего иностранного гражданина, который проживал в Кишинёве. На мужчину надели наручники и попытались вывести из помещения, однако на его крики о помощи отреагировали соседи и позвонили в службу 112.

Злоумышленники успели скрыться до прибытия полицейского экипажа, передаёт tv8.md.

По факту произошедшего заведено уголовное дело, личности подозреваемых устанавливаются.

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