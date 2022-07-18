В Рыбнице малыш отравился назальными каплями

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В милицию поступило сообщение от врача скорой помощи. В больницу был госпитализирован ребёнок в возрасте 1 года и 10 месяцев с медикаментозным отравлением.

В беседе с правоохранителями 32-летняя мама мальчика пояснила: она попросила старшего сына помочь закапать младшему носик. Бутылочку с лекарством положила возле себя. Женщина отвлеклась буквально на мгновение, а когда повернулась к крохе, в его руке увидела пустую ёмкость и поняла, что содержимое малыш выпил, пишет mvdpmr.org.

Маленький пациент находится под наблюдением медиков и идёт на поправку.

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