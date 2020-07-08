Инцидент в Рыбнице: годовалый ребенок чуть не выпал из окна

О том, что в окне жилого дома находится малыш, в дежурную часть сообщил очевидец.
Как передаёт пресс-служба МВД ПМР, ребенок стоял в проёме открытого окна и опирался на москитную сетку. Соседи под окном растянули покрывало на случай, если мальчик выпадет.
Подоспевшие на помощь правоохранители обнаружили, что дверь заперта, а изнутри раздавался лай собаки и плач ребенка. Стражи порядка выбили дверь и успокоили малыша.
Как было установлено, мать ушла из дома по своим делам, о ребенке надлежащим образом не заботилась. Соседи рассказали, что женщина так поступает часто.
Малыша поместили в детское отделение больницы Рыбницы. По факту произошедшего ведётся разбирательство.
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