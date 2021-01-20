Инцидент в Комрате: пьяный мужчина угрожал карабинерам топором

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Нетрезвый мужчина угрожал топором карабинерам, которые пытались его успокоить. Инцидент произошёл накануне днём в Комрате.

В ответ на замечания правоохранителей мужчина стал вести себя ещё более агрессивно, пишет publika.md. Чтобы его утихомирить, потребовалось вмешательство полиции и врачей.

Дебошира доставили в инспекторат для установления личности. Как выяснилось, 50-летний житель Комрата находится на учёте у психиатра.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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