Инцидент в Кантемире: хулиган сбил трёх человек в ходе пьяных разборок

0

В ночь на 27 августа в инспекторат полиции Кантемира поступило сообщение о конфликте в группе нетрезвых граждан. Инцидент произошёл в селе Цыганка Кантемирского района.

Как выяснилось на месте, 27-летний мужчина с другом сели в автомобиль Dacia Duster и умышленно совершили наезд на нескольких человек. В результате трое пострадавших были госпитализированы, один из них – в реанимационное отделение Кантемирской районной больницы.

Полиция возбудила уголовные дела за хулиганство, покушение на убийство и вождение в нетрезвом виде. Подозреваемые были задержаны на 72 часа.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.