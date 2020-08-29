Инцидент в Кантемире: хулиган сбил трёх человек в ходе пьяных разборок

Инцидент в Кантемире: хулиган сбил трёх человек в ходе пьяных разборок

В ночь на 27 августа в инспекторат полиции Кантемира поступило сообщение о конфликте в группе нетрезвых граждан. Инцидент произошёл в селе Цыганка Кантемирского района.

Как выяснилось на месте, 27-летний мужчина с другом сели в автомобиль Dacia Duster и умышленно совершили наезд на нескольких человек. В результате трое пострадавших были госпитализированы, один из них – в реанимационное отделение Кантемирской районной больницы.

Полиция возбудила уголовные дела за хулиганство, покушение на убийство и вождение в нетрезвом виде. Подозреваемые были задержаны на 72 часа.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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