Инцидент в Хынчештах: двое участников массовой драки оказались в больнице

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В минувшую субботу в селе Бужор Хынчештского района произошла массовая драка. В результате двое мужчин попали в больницу.

Один из пострадавших, 28-летний мужчина, находится в реанимационном отделении Больницы скорой помощи в Кишинёве. Его состояние тяжёлое, но стабильное, пишет publika.md. Второго пострадавшего отпустили на лечение домой.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, в драке участвовали жители населённых пунктов Бужор и Минджир. По словам свидетелей произошедшего, у дерущихся были нож и молоток.

Двое участников драки были задержаны, пишет источник. Расследование случившегося продолжается.

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