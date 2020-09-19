Инцидент в Единцах: невнимательный водитель наехал на ногу ребёнку

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Случай произошёл накануне. Водитель по невнимательности наехал на ногу ребёнку.

Как пишет publika.md, 4-летний мальчик шёл по дороге с родителями. В какой-то момент мимо проехала машина и наехала несовершеннолетнему на ногу.

Пострадавшего доставили в районную больницу. По словам врачей, ребёнок получил несерьёзную травму, его жизни ничего не угрожает.

За рулём находился 41-летний мужчина. Он отказался пройти тест на алкоголь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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