Инцидент в Чимишлии: пьяный водитель затеял драку с полицейскими

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Всё случилось прошлым вечером на трассе у села Екатериновка.

Дежуривший на дороге экипаж полиции заметил подозрительно передвигавшийся автомобиль Mercedes. После остановки водитель отказался предъявлять документы и вёл себя агрессивно. При этом от мужчины сильно пахло алкоголем. Пройти тест на алкоголь гражданин наотрез отказался, набросился на сотрудников полиции с кулаками и повредил служебную форму и камеру сотрудника НИОБ.

26-летнего дебошира доставили в инспекторат Чимишлии, пишет deschide.md. Возбуждено уголовное дело, ведётся разбирательство.

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