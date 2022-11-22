Инцидент в Бендерах: собака напала на хозяев, они в больнице

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В Бендерах четырёхлетний дог напал на хозяев. Женщину и её супруга госпитализировали в реанимацию.

У хозяйки пса – множественные рваные раны головы, повреждение плечевой артерии. Женщину прооперировали, она в сознании. Мужчина поступил со множественными укушенными рваными ранами туловища и верхних конечностей, пишет mvdpmr.org.

Хозяйка пса смогла закрыть его в доме. Собака проявляла агрессию даже в отношении людей, которых хорошо знала.

Родственники обратились в спецслужбу, животное усыпили.

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