Инцидент в Бельцах: водитель врезался в троллейбус и сбежал (ВИДЕО)

Инцидент в Бельцах: водитель врезался в троллейбус и сбежал (ВИДЕО)

Сотрудники ИП Бельц установили личность водителя, совершившего ДТП и покинувшего место аварии.

Инцидент произошёл 22 апреля на пересечении улиц Александру чел Бун и Дечебал в Бельцах. 66-летний водитель при повороте выехал на встречную полосу и врезался в троллейбус, пишет echipa.md.

Момент удара попал на камеры видеонаблюдения. Нарушитель был оштрафован на 1 200 леев с наложением 5 штрафных пунктов. Его также лишили права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md