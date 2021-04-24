Инцидент в Бельцах: водитель врезался в троллейбус и сбежал (ВИДЕО)

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Сотрудники ИП Бельц установили личность водителя, совершившего ДТП и покинувшего место аварии.

Инцидент произошёл 22 апреля на пересечении улиц Александру чел Бун и Дечебал в Бельцах. 66-летний водитель при повороте выехал на встречную полосу и врезался в троллейбус, пишет echipa.md.

Момент удара попал на камеры видеонаблюдения. Нарушитель был оштрафован на 1 200 леев с наложением 5 штрафных пунктов. Его также лишили права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

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