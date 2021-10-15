Инцидент в Бельцах: пьяный пассажир устроил драку с инспектором (ВИДЕО)

Инцидент в Бельцах: пьяный пассажир устроил драку с инспектором (ВИДЕО)

Накануне вечером автоинспекторы в Бельцах заметили на одной из улиц хаотично движущийся Ford. На просьбу сотрудников полиции остановить машину водитель не отреагировал.

Вскоре машина остановилась. Внутри находились 30-летний водитель и 49-летний пассажир, оба в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Граждане не подчинились требованиям о предъявлении документов и прохождении теста на алкоголь. Более того: нетрезвый пассажир стал вести себя агрессивно и ударил автоинспектора в лицо.

Противоправные действия были задокументированы, возбуждено уголовное дело.

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