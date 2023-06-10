Инцидент в аэропорту: в чемодане пассажира нашли контрабанду ювелирных изделий

Инцидент в аэропорту: в чемодане пассажира нашли контрабанду ювелирных изделий

Пассажир пытался незаконно ввезти в Молдову коммерческую партию изделий из драгоценных металлов.

Случай произошёл в столичном аэропорту накануне, пишет tv8.md. Сотрудники таможни проверили багаж пассажиров рейса “Варшава-Кишинёв”. В одном из чемоданов оказалось 90 единиц ювелирных изделий, не задекларированных в должном порядке.

Товар был изъят, а нарушителю грозит штраф.

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