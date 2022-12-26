Инцидент в аэропорту: рейс в Тель-Авив отменили из-за дебоширов

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Авиарейс “Кишинёв – Тель-Авив” был отменен из-за группы агрессивных пассажиров. Инцидент произошел минувшим вечером. Об этом сообщили в компании Air Moldova.

По данным ведомства, после процедуры посадки на борт самолета группа пассажиров стала вести себя агрессивно и устроила ссору, поставив под угрозу безопасность полета, пассажиров и экипажа. В связи с этим командир воздушного судна принял решение не взлетать в условиях, в которых не соблюдаются правила безопасности. В результате агрессивно настроенные пассажиры были задержаны полицией.

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