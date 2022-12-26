Инцидент в аэропорту: рейс в Тель-Авив отменили из-за дебоширов

Инцидент в аэропорту: рейс в Тель-Авив отменили из-за дебоширов

Авиарейс “Кишинёв – Тель-Авив” был отменен из-за группы агрессивных пассажиров. Инцидент произошел минувшим вечером. Об этом сообщили в компании Air Moldova.

По данным ведомства, после процедуры посадки на борт самолета группа пассажиров стала вести себя агрессивно и устроила ссору, поставив под угрозу безопасность полета, пассажиров и экипажа. В связи с этим командир воздушного судна принял решение не взлетать в условиях, в которых не соблюдаются правила безопасности. В результате агрессивно настроенные пассажиры были задержаны полицией.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md