Инцидент в аэропорту: мужчина вёз в Молдову полный чемодан препаратов от COVID-19

Инцидент в аэропорту: мужчина вёз в Молдову полный чемодан препаратов от COVID-19

41-летний пассажир рейса Стамбул-Кишинёв был задержан в аэропорту с 344 упаковками лекарств от COVID-19 в багаже. Мужчина заявил, что ему нечего декларировать.

Инцидент произошёл вчера. При детальной проверке сотрудники таможни обнаружили в чемодане пассажира лекарства «Молензавир», «Мольвир», «Монувир» и «Эморивир», используемые для лечения SARS-CoV-2, пишет jurnal.md.

По предварительной информации, лекарственные препараты были закуплены в Бангладеше и предназначались для продажи на территории РМ. Вся партия была конфискована, обстоятельства инцидента выясняются.

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