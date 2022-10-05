Инцидент в аэропорту: гражданка Украины пыталась увезти полкилограмма драгоценностей

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Нарушение зарегистрировали этим утром.

Сотрудники Пограничной полиции проверили багаж пассажиров рейса Кишинёв-Ереван. В одном из чемоданов, принадлежащих гражданке Украины, обнаружили ювелирные украшения и слитки золота.

Как было установлено, пассажирка не задекларировала 30 ювелирных изделий и 3 слитка общим весом 544 грамма, пишет echipa.md.

Изъятое было отправлено на экспертизу.

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