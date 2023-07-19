Инцидент на румынской таможне: молдаван не пропускали быстрее, так как в приоритете – граждане ЕС (ВИДЕО)

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Неприятный инцидент произошёл в румынском пункте пропуска Вама Веке. Ряд автобусов с гражданами Молдовы и Украины простаивал на таможне более 3 часов. Среди пассажиров были беременные и дети – из транспортных средств никого не выпускали.

Видео с места происшествия прислал очевидец, пишет alerta.md. По словам мужчины, отношение таможенников, мягко говоря, удивляло. Возмущённым пассажирам сказали, что «они не смогут проехать быстрее, потому что не из стран ЕС».

Очевидец сообщил, что увидев, что их снимают, сотрудники румынской таможни сразу же пропустили автобус.

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