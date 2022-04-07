Инцидент на КПП: водитель спрятал в тайнике более полутора тысяч пачек сигарет (ВИДЕО)

Инцидент на КПП: водитель спрятал в тайнике более полутора тысяч пачек сигарет (ВИДЕО)

На таможенном посту “Костешты” остановили Mercedes Sprinter, следовавший из Молдовы в Великобританию.

40-летний водитель перевозил 4 пассажиров, их багаж и посылки. Мужчина заявил на контроле, что ему нечего декларировать. Однако при более тщательном досмотре таможенники нашли тайник (двойной потолок в грузовом отсеке), где было спрятано 1770 пачек сигарет.

Вся партия была конфискована, а транспортное средство задержано до установления всех обстоятельств.

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