Инцидент на КПП: поддельные документы пытались провезти в обёртке от шоколада

Инцидент на КПП: поддельные документы пытались провезти в обёртке от шоколада

В пункте пропуска “Леушены” проверили пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту “Германия–Молдова”.

В результате у 20-летнего жителя Дрокиевского района нашли поддельный документ. Он был спрятан в упаковке от шоколада. Как оказалось, румынское удостоверение личности молодой человек купил за 300 евро.

К аналогичной уловке прибегнул и 22-летний кишинёвец. Молодой человек рассказал пограничникам, что купил через посредника в Германии румынский паспорт.

Поддельные документы были изъяты. Обстоятельства выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md