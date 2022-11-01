Инцидент на КПП: поддельные документы пытались провезти в обёртке от шоколада

В пункте пропуска “Леушены” проверили пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту “Германия–Молдова”.
В результате у 20-летнего жителя Дрокиевского района нашли поддельный документ. Он был спрятан в упаковке от шоколада. Как оказалось, румынское удостоверение личности молодой человек купил за 300 евро.
К аналогичной уловке прибегнул и 22-летний кишинёвец. Молодой человек рассказал пограничникам, что купил через посредника в Германии румынский паспорт.
Поддельные документы были изъяты. Обстоятельства выясняются.
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