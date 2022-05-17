Инцидент на КПП: молдаванин отправился на заработки с поддельным паспортом

В пункте пропуска “Скуляны” пограничники остановили микроавтобус, направлявшийся в Германию.
Среди пассажиров был 33-летний уроженец Флорешт. В его багаже нашли румынское удостоверение личности и молдавское водительское удостоверение – оба с признаками подделки. Как было установлено, мужчина “оформил” документы через знакомого, заплатив 470 евро.
На имя нарушителя составили протокол. Документы переданы на экспертизу.
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