Инцидент на КПП: молдаванин отправился на заработки с поддельным паспортом

Инцидент на КПП: молдаванин отправился на заработки с поддельным паспортом

В пункте пропуска “Скуляны” пограничники остановили микроавтобус, направлявшийся в Германию.

Среди пассажиров был 33-летний уроженец Флорешт. В его багаже ​​нашли румынское удостоверение личности и молдавское водительское удостоверение – оба с признаками подделки. Как было установлено, мужчина “оформил” документы через знакомого, заплатив 470 евро.

На имя нарушителя составили протокол. Документы переданы на экспертизу.

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