Инцидент на границе: водитель остался без машины из-за изменённого номера кузова

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На КПП “Скуляны” пограничники остановили водителя, который пытался въехать в страну на автомобиле с изменённым номером кузова.

41-летний уроженец Глодянского района возвращался из Литвы за рулём Volkswagen Passat. В ходе проверки внимание пограничников привлекла неровная гравировка символов.

Мужчина рассказал, что купил машину в Литве по просьбе заказчика. О нарушениях гражданин ничего не знал.

Автомобиль конфисковали до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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