Инцидент на границе: водитель остался без машины из-за изменённого номера кузова

Инцидент на границе: водитель остался без машины из-за изменённого номера кузова

Пограничники задокументировали иностранца, который пытался выехать из Молдовы на автомобиле с изменённым номером кузова. Транспортное средство было конфисковано до выяснения всех обстоятельств.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент был зарегистрирован накануне на КПП “Леушень”, когда контроль проходил 44-летний гражданин Украины, который находился за рулём автомобиля Mercedes Benz SL350 с украинскими номерами. Во время проверки пограничники выяснили, что номер кузова не совпадает с тем, что указан в документе. 

Иностранец заявил, что не знал о несоответствии и согласился сотрудничать со следствием. Сертификат о регистрации автомобиля был изъят, а машина конфискована. Мужчина вернулся в Молдову.

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