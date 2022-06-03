Инцидент на границе: водитель и пассажир попались с купленными за 50 евро правами

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В пункте пропуска “Кагул” пограничники проверили автомобиль, следовавший в Болгарию. В результате в личных вещах водителя и пассажира нашлись водительские права, якобы выданные польскими властями. Документы содержали явные признаки фальсификации.

Изначально мужчины заявили, что получили права в подарок от друзей, однако позже признались, что купили документы, заплатив по 50 евро за каждый.

Подделку изъяли, расследование продолжается.

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