Инцидент на границе: предприимчивая молдаванка попыталась избавиться от фальшивого паспорта, выбросив его в урну

Инцидент на границе: предприимчивая молдаванка попыталась избавиться от фальшивого паспорта, выбросив его в урну

Инцидент зарегистрировали сегодня в пункте пропуска “Леушены”. Гражданка выбросила поддельный документ в мусорный бак в надежде избежать уголовной ответственности.

На въезде в страну для проверок остановили микроавтобус “Испания-Молдова”, среди пассажиров которого была 55-летняя гражданка РМ. Женщина вел себя подозрительно. Один из инспекторов заметил, как она выбросила в мусорный бак пакет. В нём обнаружили румынское удостоверение личности с признаками подделки.

Гражданка призналась, что “купила” документ в Испании у соотечественницы, чтобы устроиться на работу.

Документ был изъят, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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