Инцидент на границе: у пассажира автобуса изъяли купленные права

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В пункте пропуска “Крива” для проверки остановили автобус Mercedes, следовавший по маршруту “Польша-Молдова”. Среди личных вещей 33-летнего пассажира обнаружили водительские права с признаками подделки.

Мужчина признался, что “купил” удостоверение 3 года назад за 350 евро. Водительские права были изъяты и переданы на экспертизу.

По факту случившегося составлен протокол, разбирательство продолжается.

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