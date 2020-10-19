Инцидент на границе: у пассажира автобуса изъяли купленные права

Инцидент на границе: у пассажира автобуса изъяли купленные права

В пункте пропуска “Крива” для проверки остановили автобус Mercedes, следовавший по маршруту “Польша-Молдова”. Среди личных вещей 33-летнего пассажира обнаружили водительские права с признаками подделки.

Мужчина признался, что “купил” удостоверение 3 года назад за 350 евро. Водительские права были изъяты и переданы на экспертизу.

По факту случившегося составлен протокол, разбирательство продолжается.

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