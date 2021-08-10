Инцидент на границе: пассажир припрятал в тайнике автомобиля “липовые” документы

0

Сотрудники Пограничной полиции в Кагуле обнаружили три поддельных документа.

На КПП подъехал автомобиль Opel Zafira, направлявшийся в Бельгию. В ходе проверок в нише боковой двери машины пограничники нашли молдавские водительские права и два удостоверения личности, выданные властями Болгарии и Румынии. Один из документов был выдан на имя 38-летнего пассажира, находившегося в салоне.

Подозрительные документы изъяли и передали на экспертизу. Разбирательство продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.