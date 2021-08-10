Инцидент на границе: пассажир припрятал в тайнике автомобиля “липовые” документы

Инцидент на границе: пассажир припрятал в тайнике автомобиля “липовые” документы

Сотрудники Пограничной полиции в Кагуле обнаружили три поддельных документа.

На КПП подъехал автомобиль Opel Zafira, направлявшийся в Бельгию. В ходе проверок в нише боковой двери машины пограничники нашли молдавские водительские права и два удостоверения личности,  выданные властями Болгарии и Румынии. Один из документов был выдан на имя 38-летнего пассажира, находившегося в салоне.

Подозрительные документы изъяли и передали на экспертизу. Разбирательство продолжается.

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