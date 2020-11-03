Нетрезвый водитель пытался “проскочить” мимо пограничников (ФОТО)

Нетрезвый водитель пытался “проскочить” мимо пограничников (ФОТО)

В пункте пропуска “Мирное” был задержан нетрезвый водитель, проигнорировавший законные требования пограничников. В его машине также находился несовершеннолетний.

Инцидент произошёл на выезде из страны. Для проверки был остановлен автомобиль Honda CRV. Водитель отказался проходить термометрию и самовольно продолжил путь. В итоге транспортное средство пришлось остановить при содействии сотрудников правоохранительных органов.

Тестирование выявило у 41-летнего жителя Комратского района 0,77 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель был задержан для дальнейшего допроса, а транспортное средство – конфисковано до выяснения обстоятельств.

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