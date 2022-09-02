Инцидент на границе: молдаванин попытался избавиться от поддельного документа

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Случай произошёл на КПП “Кагул”.

Пограничники проверили пассажиров автобуса, следовавшего в Великобританию. Во время процедур подозрение вызвал 29-летний мужчина. Взволнованный пассажир подошёл к мусорному баку и что-то в него выбросил. Как выяснилось, это было румынское удостоверение личности. При проверке в документе нашли признаки фальсификации.

Житель Рышканского района рассказал, что документ получил по объявлению в социальных сетях, заплатив 200 евро.

Фальсификат изъяли и отправили на дальнейшую экспертизу.

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