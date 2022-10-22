Инцидент на границе: иностранец пытался дать взятку молдавскому пограничнику

Инцидент на границе: иностранец пытался дать взятку молдавскому пограничнику

В пункте пропуска “Кагул” пограничники проверили документы 20-летнего гражданина Украины, собиравшегося выехать из Молдовы.

Как выяснилось, в базе данных отсутствовала информация о въезде в РМ, что означало, что мужчина пересёк границу нелегально. В свою очередь, гражданин предложил пограничнику взятку в размере 1500 долларов США. Об инциденте сообщили в НАЦ.

Иностранца задержали на 72 часа до выяснения обстоятельств.

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