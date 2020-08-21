Инцидент на границе: двое молдаван пытались ночью тайком пробраться в Украину

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Двое граждан Молдовы, которым было отказано во въезде в Украину, решили попасть в соседнюю страну в обход пунктов пропуска. Инцидент произошёл сегодня ночью в зоне Тудоры.

Сотрудники Пограничной полиции задержали мужчин всего в 10 метрах от государственной границы. Нарушителями оказались двое граждан Молдовы 39 и 40 лет, жители Калараша и Вадул-луй-Водэ.

Задержанные признались, что намеревались попасть в Украину и Россию, тайно перейдя границу. В соответствии с законом, им грозит штраф до 750 условных единиц, неоплачиваемые работы в пользу общества от 150 до 200 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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