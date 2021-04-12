Имущество советницы Майи Санду будет проверено

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Речь идёт об Олесе Стамате. Изучив её декларации о доходах, депутат ПСРМ Марина Радван обнаружила в них несоответствия и обратилась по этому поводу в Национальный орган по неподкупности.

В частности, отмечает Радван, в декларации о доходах за 2019 год, которую Стамате подала в качестве министра юстиции, она указала, что владеет автомобилем Porsche Macan. Однако впоследствии, при подаче декларации после отставки с данной должности, 22 декабря 2019 года, был указан доход от продажи автомобиля Mazda 3 2005 года выпуска, который ранее не фигурировал в документах.

Депутат ПСРМ обращает внимание и на то, что Стамате не указала, что является вице-председателем ПДС, то есть, представила неполные данные. Кроме того, в графе «Персональные интересы» отсутствует информация о занимаемой супругом Стамате должности директора в «Ericsson Telecommunications» S.R.L. Интересно также, что всего за год средства на банковском счёте семьи Стамате выросли почти вдвое, составив 180 тысяч евро.

Учитывая вышесказанное, Марина Радван обратилась в НОН с требованием проверить декларации о доходах и личных интересах Олеси Стамате. Советник президента пока не прокомментировала обнаруженные несоответствия.

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