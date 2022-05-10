Имущество на полмиллиона леев арестовано НАЦ за неделю

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 500 000 леев. Среди конфискованного – земельный участок и наличность.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период аналитический отдел завершил 4 и инициировал 13 операционных анализов. Ещё 111 находятся на рассмотрении.

В канцелярии было зарегистрировано 863 материала. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступило 50 звонков.

Кроме того, за указанный период было выдано 45 справок о неподкупности. На данный момент в изоляторе НАЦ находятся 2 человека.

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