Имущество на полмиллиона леев арестовано НАЦ за неделю

Имущество на полмиллиона леев арестовано НАЦ за неделю

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 500 000 леев. Среди конфискованного – земельный участок и наличность.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период аналитический отдел завершил 4 и инициировал 13 операционных анализов. Ещё 111 находятся на рассмотрении.

В канцелярии было зарегистрировано 863 материала. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступило 50 звонков.

Кроме того, за указанный период было выдано 45 справок о неподкупности. На данный момент в изоляторе НАЦ находятся 2 человека.

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